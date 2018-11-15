Кадыров подарил машину отжавшемуся более 4 тысяч раз пятилетнему мальчику

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с пятилетним Рахимом Куриевым, который отжался более 4 тыс. раз и передал ему автомобиль Mercedes от фонда Кадырова.



«Президент регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевна передала тебе эту машину. Пусть тебя отец на ней возит. Ты достоин лучшего», — цитирует ТАСС Кадырова.

Юный спортсмен продемонстрировал Кадырову свои способности прямо на капоте нового автомобиля и заверил, что может делать до 5 тыс. отжиманий.

Ранее Рахим Кураев установил новый мировой рекорд, отжавшись 4 105 раз без перерыва за 2 часа 25 минут. Однако у представителей Книги рекордов России возникли незначительные вопросы. Мальчик повторит выступление снова уже в присутствии членов комиссии.