Зинэтула Билялетдинов: «Сегодня забивали очень красивые шайбы, играли на кураже»
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги домашнего матча против нижегородского «Торпедо» (5:1), отметив, что его команда всю игру провела на кураже.
— Сегодня игра у нас сразу пошла. При этом забивали очень красивые шайбы. Всю игру провели на высоком уровне. Я доволен, что не бросили играть при разгромном счете в третьем периоде. Мне очень понравилось, что играли до конца. Это правильно.
— Показалось, что сегодня «Ак Барс» провел лучший матч в сезоне с точки зрения атакующих действий…
— И забили сразу, и всю игру играли на хорошем подъеме. На кураже. Многие вещи сегодня получались. Атаковали достаточно много и остро.
— Третий матч не играет Андрей Педан. Это ротация?
— Да. Мы даем игроку пропустить сразу несколько матчей, а другому сразу несколько сыграть.
— Вас не удивляет игра Лукоянова с точки зрения результативности?
— Он достаточно много и хорошо работает. Я доволен им, его отношением. Весь его труд не проходит зря. Доволен и его результативностью, и его игрой в целом,— приводит слова Билялетдинова корреспондент «Реального времени».
Следующий матч «Ак Барс» проведет 30 ноября на своем льду против ярославского «Локомотива». Начало игры в 19.00 мск.СпортХоккей Татарстан
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