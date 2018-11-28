Я никогда не вру, но я могу недоговаривать — Костин

Глава ВТБ Андрей Костин опроверг информацию о выдаче катарскому фонду кредита на покупку доли в «Роснефти».

«У меня была профессия дипломат и профессия банкир. Обе требуют исключительно четкой формулировки своих ответов. Потому что дипломаты друг с другом разговаривают при наличии блокнотов и все записывают, и это официальная позиция бывает. А банкир иногда, если он неловкое слово скажет, особенно на дилинге и так далее, то это является основанием для того, чтобы сделку зафиксировать на записи. Я сказал то, что сказал. Я сказал, что ВТБ не выдавал денег катарскому инвестиционному фонду на эту сделку», — сказал он.

На вопрос о том, кому банк выдавал деньги, Костин отказался отвечать.

«Нет, не могу и не хочу. Это тоже мое право. Это даже все западные телеканалы и газеты признают: я никогда не вру, но я могу недоговаривать. В данном случае я недоговариваю, но не вру», — цитирует главу ВТБ Business FM.

Ранее СМИ сообщили, что ВТБ профинансировал сделку по приобретению доли «Роснефти» суверенным фондом Катара Qatar Investment Authority (QIA). Размер кредита составил около $6 млрд. Эту информацию Reuters подтвердили девять источников.

Группа ВТБ опровергла это и предложила пари средствам массовой информации, которые распространяют данные об этом — в случае недостоверности СМИ заплатит ВТБ по 1 млрд рублей.