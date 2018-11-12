ВТБ предложил СМИ пари на миллиард рублей

Группа ВТБ опровергла кредитование сделки по приобретению акций «Роснефти» фондом QIA.

В связи с этим они предложили пари средствам массовой информации, которые распространяют данные об этом — в случае недостоверности СМИ заплатит ВТБ по 1 млрд рублей.



«Для того, чтобы разрешить этот спор, мы предлагаем средствам массовой информации, распространяющим эти сведения, заключить юридически обязывающие соглашения с банком ВТБ: в случае, если их утверждения не соответствуют действительности, каждое из них заплатит по миллиарду рублей банку ВТБ, переведя деньги на наш счет», — приводит сообщение банка «Газета.ру». Там подчеркнули, что не кредитовали компанию QIA с 2014 года.



Ранее СМИ сообщили, что ВТБ профинансировал сделку по приобретению доли «Роснефти» суверенным фондом Катара Qatar Investment Authority (QIA). Размер кредита составил около $6 млрд. Эту информацию Reuters подтвердили девять источников.