Пятилетний мальчик из Чечни сделал 4 105 отжиманий и побил мировой рекорд, но его не засчитали

Пятилетний житель Чечни Рахим Кураев установил новый мировой рекорд, отжавшись 4 105 раз без перерыва за 2 часа 25 минут. Об этом со ссылкой на министра по физической культуре и спорту Мусу Ханарикова сообщил телеграм-канал Mash.

«Наш чеченский Шварценеггер, как его называют, посвятил свой рекорд главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову. Однако у представителей Книги рекордов России возникли незначительные вопросы, и мы намерены повторить выступление через неделю уже в присутствии представителей организации», — прокомментировал выступление мальчика Ханариков.



Чиновник зафиксировал рекорд мальчика, но позже представители Книги рекордов России не засчитали результат. Свою позицию они аргументировали тем, что Кураев отвлекался на просмотр мультиков и отрывал руки для подсчета сделанных отжиманий. После того, как результат был отменен, мальчику было предложено попробовать еще раз.