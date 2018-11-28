ЦБ: россияне до сих пор ждут роста инфляции из-за майского скачка цен на бензин

Инфляционные ожидания россиян на 12 месяцев вперед в ноябре выросли до 9,8% после спада в предыдущем месяце до 9,3%. Таким образом, ноябрьский показатель стал одним из самых высоких в этом году. Выше он был лишь в августе и сентябре.

Как отмечает Центробанк, инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне после всплеска цен на бензин, произошедшего в мае. На них по-прежнему существенно влияет рост цен на отдельные товары-маркеры. Такими товарами, помимо бензина, являются мясо и птица.

Инфляционные ожидания населения растут вместе с официальным уровнем инфляции — в октябре он также достиг максимального значения с августа 2017 года (3,5% год к году).

«Несмотря на рост инфляционных ожиданий, оценки и ожидания изменения материального положения [в ноябре] улучшились», — отмечает ЦБ.