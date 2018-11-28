Защитник «Ак Барса» Пол Постма не сыграет сегодня с «Торпедо»

Старший тренер «Ак Барса» Александр Смирнов перед матчем против нижегородского «Торпедо» прокомментировал отсутствие в составе самого результативного защитника команды в текущем сезоне Пола Постмы.

— Настроение боевое, ребята серьезно готовятся к сегодняшнему сопернику. «Торпедо» в последних играх выступает очень хорошо. Мы, естественно, хотим продолжить свою победную серию.

— Судя по раскатке, матч пропустит Пол Постма.

— Это обычная ротация, мы стараемся давать играть всем защитникам. Здесь нет ничего нового.

— Что «Ак Барс» должен противопоставить «Торпедо», чтобы нейтрализовать сильные стороны соперника?

— Естественно, нужно сыграть дисциплинированно, выполнять игровое задание. Команда соперника быстрая, боевая. Надо постараться не попасть на их контратаки, они у них очень опасные. И самим создавать больше ситуаций для завершения атак, создавать трафик перед вратарем, — приводит слова Смирнова официальный сайт казанского клуба.

Напомним, что «Ак Барс» сыграет сегодня с «Торпедо» на «Татнефть Арене». Начало матча — в 19.00 мск.