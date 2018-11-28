Центровому УНИКСа пришлось бежать из Украины
Центровой УНИКСа и сборной России по баскетболу Артем Клименко рассказал о своем переезде из Украины.
— Вы родились в Мариуполе и прожили там до 15 лет, после чего переехали в Саратов. Почему именно туда?
— Годом ранее я приезжал в ЦСКА на просмотр. Мне уже предлагали контракт, но тут появился директор юниорских команд «Азовмаша», за который я играл: «Мы даем больше». Мне 14 лет, уезжать в другую страну, в Москву… А тут я в 14 лет буду зарабатывать 300 долларов. Я остался, подписал контракт на два года.
— Что произошло дальше?
— Через год стало понятно, что начинаются проблемы в клубе, в стране. Поползли слухи, что в ближайшее время клуб может развалиться. В это время поступило предложение из Саратова. Сначала я отказался, но спустя месяц или два собрался и поехал.
— Как клуб отреагировал?
— Меня хватились, стали приезжать домой, угрожать родителям. В итоге руководство клуба обратилось в ФИБА, которая вынесла решение, что до 21 года я не имею права играть за российские сборные.
— В России вы уже почти 10 лет. Часто к родителям выбираетесь?
— Пять лет там не был.
— Боитесь, что могут быть какие-то неприятности?
— Да. Город находится в Донецкой области.
— В городе были боевые действия?
— На окраинах и ближе к Донецку. В самом Мариуполе поспокойнее. Слышны какие-то взрывы за пределами города, но к этому уже привыкли, — сказал Клименко.
Напомним, ранее в «Реальном времени» вышло интервью с игроком УНИКСа Антоном Понкрашовым.СпортБаскетбол
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