Центровому УНИКСа пришлось бежать из Украины

Центровой УНИКСа и сборной России по баскетболу Артем Клименко рассказал о своем переезде из Украины.

— Вы родились в Мариуполе и прожили там до 15 лет, после чего переехали в Саратов. Почему именно туда?

— Годом ранее я приезжал в ЦСКА на просмотр. Мне уже предлагали контракт, но тут появился директор юниорских команд «Азовмаша», за который я играл: «Мы даем больше». Мне 14 лет, уезжать в другую страну, в Москву… А тут я в 14 лет буду зарабатывать 300 долларов. Я остался, подписал контракт на два года.

— Что произошло дальше?

— Через год стало понятно, что начинаются проблемы в клубе, в стране. Поползли слухи, что в ближайшее время клуб может развалиться. В это время поступило предложение из Саратова. Сначала я отказался, но спустя месяц или два собрался и поехал.

— Как клуб отреагировал?

— Меня хватились, стали приезжать домой, угрожать родителям. В итоге руководство клуба обратилось в ФИБА, которая вынесла решение, что до 21 года я не имею права играть за российские сборные.

— В России вы уже почти 10 лет. Часто к родителям выбираетесь?

— Пять лет там не был.

— Боитесь, что могут быть какие-то неприятности?

— Да. Город находится в Донецкой области.

— В городе были боевые действия?

— На окраинах и ближе к Донецку. В самом Мариуполе поспокойнее. Слышны какие-то взрывы за пределами города, но к этому уже привыкли, — сказал Клименко.

Напомним, ранее в «Реальном времени» вышло интервью с игроком УНИКСа Антоном Понкрашовым.