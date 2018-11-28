«Казанский Гипронииавиапром» не выбрали проектировщиком стоянки для яхт в Севастополе

«Казанский Гипронииавиапром» уступил в открытом конкурсе на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству яхтенной марины в Балаклаве.



В конкурсе проектных заявок на строительство яхтенной марины в Балаклавской бухте принимали участие пять компаний из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Самый высокий итоговый рейтинг получило предложение ООО «Стройгазмонтаж», сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

«Была проведена стандартная процедура в рамках закона, члены комиссии рассмотрели представленные документы и определили победителя среди участников. Факт того, что победителем стало предприятие федерального уровня вселяет уверенность, что все работы будут выполнены качественно и в срок», — отметил директор ГБУ «Дирекция капитального строительства», выступающей государственным заказчиком, Андрей Коваль.

Он уточнил, что для оценки заявок заказчиком учитываются не только предлагаемая цена контракта, но и квалификация участника закупки, то есть его опыт выполнения работ сопоставимого характера и объема, обеспеченность трудовыми и материально-техническими ресурсами.

Ранее сообщалось, что стоимость проектирования стоянки для яхт оценена в 339 млн рублей. Предполагаемая стоимость марины составляет чуть более 7 млрд рублей.