«Казанский Гипронииавиапром» претендует на проект стоянки для яхт в Севастополе

Проектная организация АО «Казанский Гипронииавиапром» подал заявку на участие в конкурсе за право на выполнение проектно-изыскательских работ по созданию яхтенной марины в Севастополе.

Согласно техзаданию, размещенному на портале госзакупок, стоимость проектирования стоянки для яхт оценена в 339 млн рублей. Предполагаемая стоимость марины составляет чуть более 7 млрд рублей.

«Казанский Гипронииавиапром» предложил за свои услуги по созданию проекта 254,5 млн рублей. Помимо этой фирмы, заявки подали еще четыре компании, предложившие большую стоимость.



Среди них ООО «Стройгазмонтаж», связанное с братьями Ротенбергами, а также три компании из Санкт-Петеррбурга — АО «Центр технологии судостроения и судоремонта», ЗАО «Трест Севзапэнергомонтаж» и АО «КБ высотных и подземных сооружений».

Заявки участников будут рассмотрены 26 ноября. Победителю будет необходимо выполнить работы в срок до 13 декабря 2019 года.

Ранее АО «Казанский Гипронииавиапром» разработало проект съемных конструкций для очистных сооружений Казани.