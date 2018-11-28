Прием транспортных карт в самарских электричках будет недоступен 30 ноября

Оплата проезда и пополнение по транспортной карте в пригородных поездах Самары не будет доступно 30 ноября.

В Самарской пригородной пассажирской компании рассказали, что проезд можно будет купить в билетной кассе за наличный расчет или по банковской карте, а также в поезде — только за наличные.

По информации «Коммерсанта», технический перерыв связан с переходом на модернизированное программное обеспечение, которое позволит использовать новые способы оплаты проезда, включая бесконтактные банковские карты.

Напомним, ранее в Самаре был запущен новый трамвайный маршрут до стадиона «Самара Арена».