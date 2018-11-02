В Самаре запущен новый трамвайный маршрут до стадиона «Самара Арена»

В Самаре состоялся тестовый запуск нового трамвайного маршрута №14, который следует от Барбошиной Поляны, где расположена остановка «Проспект Кирова», до стадиона «Самара Арена».

Интервал движения трамвая составит 30 минут. Первый рейс от остановки «Проспект Кирова» в сторону стадиона будет отправляться в 7.00, последний — в 20.00, в обратном направлении — в 7.30 и 20.30 соответственно.

Трамвай №14 будет ходить ежедневно согласно расписанию за исключением дней проведения соревнований на стадионе «Самара Арена». Маршрут следования — от Барбошиной поляны, по улице Ташкентской, Московскому шоссе до конечной остановки «Стадион «Самара Арена».

Планируется, что департамент транспорта администрации Самары изучит пассажиропоток и востребованность нового маршрута. В ведомстве отметили, что при проезде в нем пассажиры могут воспользоваться всеми льготами.

Напомним, ранее власти города выделили 245 млн рублей на строительство канализации для стадиона «Самара Арена».