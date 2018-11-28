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Картину казанского художника Николая Фешина продали на аукционе почти за $800 тысяч

02:31, 28.11.2018
Картину казанского художника Николая Фешина продали на аукционе почти за $800 тысяч
Фото: скриншот

Картину казанского художника Николая Фешина «Портрет девушки» продали на аукционе Sotheby's в Лондоне. Стоимость лота составила 610 тыс. фунтов стерлингов ($780 тыс.).

На сайте аукциона сообщается, что оценочная стоимость полотна составляла 250—350 тыс. фунтов стерлингов. Картина, созданная в 1910-х годах, хранилась в частной коллекции в США.

Ранее «Реальное время» писало о жизни ученицы Фешина, художницы Веры Вильковиской.

ОбществоКультура Татарстан
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