Картину казанского художника Николая Фешина продали на аукционе почти за $800 тысяч
Картину казанского художника Николая Фешина «Портрет девушки» продали на аукционе Sotheby's в Лондоне. Стоимость лота составила 610 тыс. фунтов стерлингов ($780 тыс.).
На сайте аукциона сообщается, что оценочная стоимость полотна составляла 250—350 тыс. фунтов стерлингов. Картина, созданная в 1910-х годах, хранилась в частной коллекции в США.
Ранее «Реальное время» писало о жизни ученицы Фешина, художницы Веры Вильковиской.ОбществоКультура Татарстан
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