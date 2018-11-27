Вячеслав Быков: «Мне предлагали взятку и в «Салавате Юлаеве», и в сборной России»

Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» и сборной Вячеслав Быков рассказал о коррупции в российском хоккее.

— Сталкивались ли вы с коррупцией в хоккее?

— Конечно. И не раз. В ЦСКА пришел агент, звал участвовать в коррупционной схеме. Я рекомендую хоккеистов руководству, они получают контракт в клубе, после чего меня поощряют финансово. Выгнал человека за дверь. Узнал ли сумму? До этого дело не дошло.

— В сборной тоже кого-то предлагали?

— И в «Салавате Юлаеве».

— Как на вас выходили в сборной? Все-таки главная национальная команда всегда на виду.

— Опять же приходили разные люди. Агенты, друзья какие-то. Как-то выходили на меня. Намекали, мол, если пригласите этого игрока в национальную команду, то в долгу не останемся. Также посылал куда подальше. Для меня главный критерий отбора — мастерство хоккеиста, его характер и трудолюбие.

Понимаю, что даже один приезд в национальную команду повышает ценник игрока в несколько раз. Эти схемы давно известны. Если ты один раз согласишься, из коррупционной схемы уже не вылезешь, — приводит слова Быкова «Матч ТВ».

Напомним, что Быков тренировал сборную России с 2006 по 2011 годы. В «Салавате Юлаеве» специалист работал в 2009—2011 годах.