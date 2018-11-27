Помощник мэра Якутска об отмене концерта Элджея: «Это решение самих организаторов»

Помощник мэра Якутска Алексей Толстяков сообщил, что администрация города не препятствовала выступлению рэп-исполнителя Элджея (Алексея Узенюка).

«Мы отказать в проведении этого концерта не могли, поэтому запрета от администрации не поступало. Это решение самих организаторов», — цитирует Толстякова «Политика сегодня».

Организаторы концерта Элджея в Instagram сообщили, что в адрес исполнителя поступали угрозы. Рэпера грозили избить и убить, поэтому организаторы приняли решение отменить концерт.

В администрации города про угрозы расправы в адрес артиста ничего не знают.

«Нет, [про угрозы] не слышал», — сказал пресс-секретарь главы Якутска.

Напомним, что концерт Элджея в Якутске был запланирован на 28 ноября.

Ранее в Казани полицейские сорвали концерт московской группы IC3PEAK. За день музыканты три раза меняли место для выступления, а спустя 40 минут после начала концерта в клуб «Нора» пришли полицейские и сотрудники МЧС. В результате группа закончила выступление и уехала.

