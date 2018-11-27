На строительство инфраструктуры для заводов Haier в Челнах потратят 337 млн рублей

На создание инфраструктуры для завода стиральных машин и завода кухонного оборудования компании Haier в Набережных Челнах выделили 337,5 млн рублей.

Согласно информации, размещенной на портале госзакупок, эта сумма будет потрачена на строительство объектов энергетического хозяйства, наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, тепло- и газоснабжения. Также будет проведено благоустройство территории.

Финансирование строительства будет осуществляться за счет республиканского и федерального бюджетов. Аукцион по выбору исполнителя работ будет проведен 29 ноября. Ему предстоит выполнить строительство объектов инфраструктуры для заводов Haier до 30 июня 2019 года.

Ранее сообщалось, что Фонд развития моногородов выделит для заводов Haier в Челнах 220 млн рублей. На новых производствах будет создано 820 рабочих мест. Запуск объектов намечен на июнь 2019 года.