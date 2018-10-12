Фонд развития моногородов выделит для заводов Haier в Челнах 220 млн рублей

Наблюдательный совет Фонда развития моногородов принял решение о выделении 220, 6 млн рублей для запуска новых проектов на заводах компании Haier в Набережных Челнах.

Речь идет о заводе стиральных машин и заводе кухонного оборудования. Республика Татарстан и Набережные Челны потратят на финансирование строительства инфраструктурных объектов еще 11,6 млн. рублей, сообщили в пресс-службе фонда.

Отмечается, что на новых производствах будет создано 820 рабочих мест, до 2022 года планируется привлечь 7,4 млрд рублей инвестиций. Предполагается, что объекты будут запущены в июне 2019 года.



Кроме того, наблюдательный совет фонда предоставит 87,8 млн. рублей для строительства и реконструкции инженерной и транспортной инфраструктуры, которая необходима для строительства новой мебельной фабрики в городе Глазов (Удмуртия). Ее запуск планируется в декабре 2019 года.

Ранее сообщалось, что Haier готова открыть в Челнах 12 заводов.