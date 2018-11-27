ФАС оштрафовала на 70 млн рублей «Каздорстрой» и еще две компании за картельный сговор

Татарстанское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России оштрафовало ОАО «Каздорстрой», ООО «РБР», а также челнинское ООО «РБР 16» на 70 млн рублей за картельный сговор. Об этом на брифинге рассказал заместитель руководителя татарстанской антимонопольной службы Сергей Павлов.

Установлено, что компании пошли на сговор при участии в тендере на выполнение ремонтных работ улично-дорожной сети в Набережных Челнах.

ООО «РБР групп» победило в тендере, предложив самую низкую стоимость, но по формальным причинам его заявка была отклонена. Компания обратилась в УФАС России по РТ, где ей выдали предписание о повторном проведении конкурса.

Но на него РБР не заявилась, и в тендере выиграла компания «Каздорстрой», которая в первом конкурсе была второй после победителя. После этого она заключила договор субподряда с РБР, что послужило для антимонопольщиков поводом полагать, что был заключен картельный сговор.



7 ноября в апелляционной инстанции Арбитражный суд РТ встал на сторону антимонопольной службы. Сегодня ФАС выписала нарушителям штраф в 70 млн штрафов, большую часть которых, 52 млн рублей, необходимо выплатить «Каздорстрою», передает корреспондент «Реального времени».

Ранее УФАС возбудило дело против «Главтатдортранса» за торги с заранее известными победителями.