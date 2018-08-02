УФАС возбудило дело против «Главтатдортранса» за торги с заранее известными победителями

Управление федеральной антимонопольной службы (ФАС) Татарстана возбудило дело в отношении «Главтатдортранса». Госучреждение подозревают в проведении аукционов на содержание дорог с заранее известными победителями.

В ходе проверки «Главтатдортранса» сотрудниками регионального УФАС обнаружены 7 папок, названия которых соответствуют наименованиям участников аукционов, которые компания провела в декабре 2016 года. При этом имена папок были поименованы как «Лот Алексеевскдорстрой», «Лот Брус», «Лот Каздорстрой», «Лот Волгадорстрой», «Лот МДСУ-1», «Лот Татавтодор» и «Лот Татнефтедор», сообщили в УФАС по РТ.

Последний раз файлы редактировали в ноябре 2016 года — за три недели до объявления торгов. Победителями в ходе аукциона стали именно эти компании. Также «Главтатдортранс» в техзаданиях заранее опубликовал названия компаний, участвующих в торгах.