Центробанк выпустил памятную монету с Казанью

Банк России выпустил в обращение сегодня, 27 ноября, памятную серебряную монету номиналом 100 рублей «Города и территории — участники финального этапа общероссийского голосования по выбору символов для банкнот Банка России номиналами 200 и 2000 рублей». Тираж монеты — 75 штук.



Оборотную сторону монеты украшают символы городов и территорий — финалистов конкурса, в том числе Казани, говорится в сообщении регулятора.

Также на обороте монеты вычеканены символы Петрозаводска, Дальнего Востока, Иркутска, Сочи, Севастополя, Волгограда, Нижнего Новгорода, Владимира и Сергиева Посада.

В центральной части монеты изображена карта России.

Ранее Центробанк выпустил памятную серебряную монету номиналом 2 рубля к столетию со дня рождения писателя Александра Солженицына.