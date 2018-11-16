Центробанк выпустил монету к столетию Солженицына

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Центробанк 16 ноября выпустил памятную серебряную монету номиналом 2 рубля к столетию со дня рождения писателя Александра Солженицына. Тираж монеты 3 тыс. штук.

На оборотной стороне монеты изображены портрет писателя и годы жизни, на фоне полок с книгами расположена факсимиле его подписи, снизу изображена печатная машинка, говорится в сообщении регулятора.

Также ЦБ выпустила трехрублевые серебряные монеты с изображением собора Святого Равноапостольного князя Владимира в Севастополе и здания Совета Федерации.

Ранее Центробанк выпустил в обращение серебряную монету номиналом 3 рубля, посвященную 200-летию основания Грозного. Тираж составит 2 тыс. штук.