«Анжи» не пустили тренироваться на свой стадион

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев в разговоре с корреспондентом Sport24.ru подтвердил, что команде было отказано в тренировках на стадионе «Анжи-Арена».

«Сегодня у нас не было тренировочного занятия. Нас не пустили на футбольное поле.

Никакого совещания не было. Ни футболисты, ни тренеры не были в курсе таких моментов. В штатном режиме сегодня собрались, и нам это сказали. Больше никакой информацией не владею.

Что дальше? Руководители сейчас будут заниматься вопросами. Надеюсь, что завтра уже приступим к тренировкам», — сказал Адиев.



1 декабря «Анжи» должен играть матч 16 тура чемпионата РПЛ против ФК «Уфа» на своем стадионе. Уфимцы готовятся к этому важному поединку в Сочи, вдали от своего заснеженного стадиона «Нефтяник».

