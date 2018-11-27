«Уфа» улетела в Сочи готовиться к зимнему финишу

Футболисты и тренерский штаб клуба «Уфа» улетели в Сочи. Там команда будет готовиться к декабрьским матчам российской Премьер-лиги, сообщает пресс-служба башкирского клуба.

И.о. главного тренера «Уфы» Дмитрий Кириченко взял с собой на учебно-тренировочные сборы следующий состав:

Вратари: Александр Беленов, Гиорги Шелия, Алексей Чернов.

Защитники: Алексей Никитин, Павел Аликин, Боян Йокич, Дмитрий Живоглядов, Денис Тумасян, Александр Пуцко, Йонуц Неделчару, Александр Сухов, Джемал Табидзе, Данил Круговой, Игорь Дивеев.

Полузащитники: Веролюб Салатич, Дмитрий Сысуев, Оливье Тилль, Азер Алиев, Ондржей Ванек, Азамат Засеев, Кэтэлин Карп, Иван Пауревич, Игорь Безденежных.

Нападающие: Сильвестр Игбун, Вячеслав Кротов, Ловро Бизяк.

1 декабря уфимцы в Махачкале встретятся с «Анжи», а 9 декабря проведут заключительный матч 2018 года на выезде с ФК «Краснодар».