Беспилотные автомобили в Татарстане и Москве оснастят спецзнаком

Беспилотные автомобили в России будут оснащены специальным знаком «А», означающим «Автономное вождение» — в рамках эксперимента по эксплуатации таких машин, который пройдет в Москве и Татарстане.



«За время проведения эксперимента необходимо определить экономическую модель использования высокоавтоматизированных транспортных средств, понять коммерческое использование и дальнейшее развитие рынка умной мобильности», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НТИ «Автонет».

Отмечается, что проведение правового эксперимента поможет определить поведение всех участников дорожного движения и взаимодействие с высокоавтоматизированным транспортом.

Новый знак полностью соответствует ГОСТу и может официально использоваться на автомобилях с высокой степенью автоматизации.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об проведении эксперимента по тестированию беспилотных автомобилей на дорогах Москвы и Татарстана.