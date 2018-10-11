Пермский фотограф взыскал более 130 тысяч рублей с компании за снимки на Avito

Пермский фотограф взыскал компенсацию за нарушенное авторское право с ПАО «Строительно-монтажный трест №14».

Как рассказали в краевом суде, мужчина разместил свои снимки в личном фотоблоге под своим именем и фамилией. После чего предприятие без разрешения автора использовало три его фотографии в своем объявлении на сайте Avito.

Фотограф обратился в суд с иском, в котором потребовал взыскать с компании компенсацию за нарушение авторских исключительных прав, компенсацию морального вреда и расходы на натариуса. Представитель ответчика в суде заявил, что фотографии были выложены ПАО «Трест №14» по ошибке.

В итоге суд постановил взыскать с компании в пользу фотографа более 130 тысяч рублей.

Напомним, ранее в Перми водитель взыскал с виновника аварии 700 тысяч рублей за моральный вред.