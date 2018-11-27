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СМИ узнали новую версию причин аварии плавучего дока «Адмирала Кузнецова»

06:56, 27.11.2018
СМИ узнали новую версию причин аварии плавучего дока «Адмирала Кузнецова»
Фото: mil.ru

Причиной затопления плавучего дока, из-за которого получил повреждения авианосец «Адмирал Кузнецов», могло стать механическое разрушение сварного шва в одном из отсеков конструкции.

В одном из заполняющихся забортной водой отсеков дока, водолазы обнаружили трещину длиной в несколько десятков метров, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в судостроительной отрасли и сотрудника аппарата правительства.

Сварной шов мог разойтись из-за некачественной сварки или из-за общей усталости металла. Точные причины пока не известны.

По данным источников, в сентябре док прошел освидетельствование «Российского речного регистра», зафиксировавшего его пригодность к эксплуатации. Не исключается, что в процессе освидетельствования могли быть упущены технические неполадки.

Ранее в качестве основной версии аварии назывались перебои в энергоснабжении, но ее отвергали «Россети» и Минэнерго.

Напомним, плавдок ПД-50 82-го судоремонтного завода в Мурманске затонул при выходе из него «Адмирала Кузнецова». По факту затопления плавучего дока возбуждено уголовное дело.

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