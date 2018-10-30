В Мурманске в результате ЧП при ремонте авианосца «Адмирал Кузнецов» пострадали четыре человека

Четверо рабочих пострадали при затоплении плавучего дока на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске, где ремонтировали авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».



«Во время инцидента с авианосцем «Адмирал Кузнецов» на 82-м судоремонтном заводе в Росляково (Мурманск) четверо рабочих оказались в воде, получили переохлаждение, в настоящее время им оказывается медицинская помощь. Угрозы жизни нет», — сообщил руководитель пресс-службы центра судоремонта «Звездочка» Евгений Гладышев.



Цистерны плавучего дока ПД-50 заполнились водой и он ушел под воду. Это произошло из-за перебоя в подаче электроэнергии. «Адмирал Кузнецов» не получил повреждений и был отбуксирован на другой завод, передает «РИА Новости».



Ранее на Чистопольском судостроительном заводе во время проведения ремонтных работ частично затонул теплоход. На судне произошел хлопок паровоздушной смеси в машинном отделении, после чего образовалась пробоина, в которую хлынула вода.