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Владимир Ткачев: «У «Ак Барса» два лучших в лиге вратаря»

22:21, 26.11.2018
Владимир Ткачев: «У «Ак Барса» два лучших в лиге вратаря»
Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев прокомментировал домашнюю победу над нижнекамским «Нефтехимиком» (3:1), отметив, что в казанском клубе играют лучшие вратари в КХЛ.

— Неплохо играли, реализовали свои моменты. Правда, пропустили в концовке. В целом игра была наша.

— С «Нефтехимиком» встречались в этом сезоне уже дважды. Чем-то сегодня эта команда удивила?

— Думаю, что вряд ли кто-то кого-то удивит. И мы их хорошо знаем, и они нас. В основе всего стоит выполнение игрового задания и то, как команда его выполняет.

— «Ак Барс» одержал пять побед подряд. Как на это смотрят сам игроки?

— Хорошо, что выигрываем, но, думаю, вряд ли кто-то смотрит на эти серии. Нужно просто всегда сохранять тот позитив, который внутри команды, в раздевалке. И побеждать дальше.

— Сейчас внутри команды хорошая конкурентная борьба вратарей, Подъяпольского и Гарипова. С кем вам комфортнее играть? Может быть, есть какие-то особенности у каждого?

— У нас два лучших в лиге вратаря, поэтому с ними обоими комфортно играть, — приводит слова Ткачева корреспондент «Реального времени».

Следующий матч «Ак Барс» проведет 28 ноября на своем льду против нижегородского «Торпедо». Начало игры в 19.00 мск.

СпортХоккей Татарстан
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