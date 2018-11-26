Суд снизил срок реального лишения свободы «богу Кузе»

Мосгорсуд снизил срок реального лишения свободы Андрею Попову, известному как «бог Кузя», зачтя ему каждый день нахождения в следственном изоляторе за полтора в колонии.

Кроме того суд по этому закону освободил одну из его сообщниц в связи с отбытием срока.

«В остальной части приговор оставлен без изменений, апелляционные жалобы адвокатов на приговор — без удовлетворения», — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда.

По словам адвоката Анатолия Пчелинцева, Попов выйдет на свободу в феврале-марте 2019 года.

Напомним, в июле Пресненский суд Москвы признал виновным Попова в создании секты и особо крупном мошенничестве и отправил его в колонию на пять лет.

