Суд в Москве посадил на пять лет «бога Кузю»

Пресненский суд Москвы признал виновным Андрея Попова, который называет себя «богом Кузей», в создании секты и особо крупном мошенничестве.

Как отмечается, речь идет об обвинениях по части 1 статьи 239 УК России. Мужчину за создание религиозной организации посадили на пять лет в исправительную колонию, сообщает «РИА Новости».

По версии следствия, обвиняемый с помощью сообщников похитил у участников секты около 7,4 млн рублей.

Ранее в Башкирии суд запретил два филиала секты «Орда». Они были обнаружены в селе Абзаково и Уфе.