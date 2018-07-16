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Суд в Москве посадил на пять лет «бога Кузю»

19:22, 16.07.2018
Суд в Москве посадил на пять лет «бога Кузю»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Пресненский суд Москвы признал виновным Андрея Попова, который называет себя «богом Кузей», в создании секты и особо крупном мошенничестве.

Как отмечается, речь идет об обвинениях по части 1 статьи 239 УК России. Мужчину за создание религиозной организации посадили на пять лет в исправительную колонию, сообщает «РИА Новости».

По версии следствия, обвиняемый с помощью сообщников похитил у участников секты около 7,4 млн рублей.

Ранее в Башкирии суд запретил два филиала секты «Орда». Они были обнаружены в селе Абзаково и Уфе.

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