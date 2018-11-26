Перенесены даты проведения двух домашних матчей «Ак Барса»

Официальный сайт казанского «Ак Барса» сообщил о переносе сразу двух домашних матчей команды:

«В связи с проведением на «Татнефть Арене» 19 и 20 января 2019 года Матча звезд КХЛ, в целях своевременной подготовки арены к данному мероприятию, Лига, в соответствии со статьей 55 Спортивного регламента КХЛ, приняла решение о переносе дат проведения следующих матчей чемпионата Континентальной хоккейной лиги — чемпионата России по хоккею среди мужских команд сезона 2018/2019 годов:

— матч №610 «Ак Барс» (Казань) — «Торпедо» (Нижний Новгород) переносится с 15 января на 5 февраля 2019 года,

— матч №705 «Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) переносится с 5 февраля 2019 года на 30 декабря 2018 года».

Напомним, что в регулярном чемпионате КХЛ 2018/19 каждая команда сыграет по 62 матча. Завершится он 22 февраля.