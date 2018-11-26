МИД России вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины

Министерство иностранных дел России вручило ноту протеста временному поверенному в делах Украины Руслану Нимчинскому в связи с инцидентом в Керченском проливе.

«26 ноября в МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины в Москве Нимчинский, которому был заявлен решительный протест в связи с грубым нарушением 25 ноября 2018 года кораблями ВМС Украины правил мирного прохода в территориальном море Российской Федерации в Черном море. Выражено также возмущение по поводу недопустимых нападений украинских радикалов на дипломатические представительства России на Украине», — говорится в сообщении МИД.



В ведомстве подчеркнули, что «вся ответственность за возможное негативное развитие складывающейся по вине Киева конфликтной ситуации в Азово-Черноморской акватории полностью лежит на украинской стороне».

Накануне крымское пограничное управление ФСБ сообщило, что три военных украинских корабля пересекли государственную границу России. ФСБ обстреляла украинские корабли, в результате пострадали три человека.



Украина отправила подкрепление к своим кораблям в Черном море и привела вооруженные силы в состояние полной боевой готовности. Кроме того, президент страны Петр Порошенко потребовал от России освободить задержанные украинские корабли и моряков. Позже он ввел на Украине военное положение до 25 января 2019 года.