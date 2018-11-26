Порошенко ввел военное положение на Украине до 25 января

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении в стране военного положения до 25 января 2019 года.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введение военного положения на Украине», — сказано в документе на сайте президента Украины.

Накануне три военных украинских корабля пересекли государственную границу России. ФСБ обстреляла украинские корабли, в результате пострадали три человека.

Украина отправила подкрепление к своим кораблям в Черном море и привела вооруженные силы в состояние полной боевой готовности. Кроме того, Киев призвал Евросоюз ввести новые санкции в отношении России. В МИД России сообщили, что в ведомство будет вызван временный поверенный в делах Украины Руслан Нимчинский.