«Мотовилихинские заводы» поставили Минобороны РФ гаубицы «Мста-Б»

ЗАО «Специальное конструкторское бюро», которое входит в группу предприятий «Мотовилихинские заводы» в Пермском крае, отправило в войска партию буксируемых гаубиц «Мста-Б».

В рамках выполнения гособоронзаказа на текущий год предприятие провело капитальный ремонт артиллерийских орудий.

Как пояснили в пресс-службе «Мотовилихинских заводов», буксируемая гаубица «Мста-Б» предназначена для уничтожения тактических средств ядерного нападения, артиллерийских и минометных батарей, танков и других бронированных средств, а также для разрушения оборонительных сооружений.

Напомним, «Мотовилихинские заводы» входят в топ-20 крупнейших компаний Пермского края с оборотом 9,7 млрд рублей. Предприятие специализируется на производстве оружия и боеприпасов, в том числе систем залпового огня типа «Град», «Смерч» и их модифицированных версий «Торнадо-Г», «Торнадо-С» и других орудий.