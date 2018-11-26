Новости промышленности

15:59 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

«Мотовилихинские заводы» поставили Минобороны РФ гаубицы «Мста-Б»

15:01, 26.11.2018 1
«Мотовилихинские заводы» поставили Минобороны РФ гаубицы «Мста-Б»
Фото: structure.mil.ru

ЗАО «Специальное конструкторское бюро», которое входит в группу предприятий «Мотовилихинские заводы» в Пермском крае, отправило в войска партию буксируемых гаубиц «Мста-Б».

В рамках выполнения гособоронзаказа на текущий год предприятие провело капитальный ремонт артиллерийских орудий.

Как пояснили в пресс-службе «Мотовилихинских заводов», буксируемая гаубица «Мста-Б» предназначена для уничтожения тактических средств ядерного нападения, артиллерийских и минометных батарей, танков и других бронированных средств, а также для разрушения оборонительных сооружений.

Напомним, «Мотовилихинские заводы» входят в топ-20 крупнейших компаний Пермского края с оборотом 9,7 млрд рублей. Предприятие специализируется на производстве оружия и боеприпасов, в том числе систем залпового огня типа «Град», «Смерч» и их модифицированных версий «Торнадо-Г», «Торнадо-С» и других орудий.

ПромышленностьОПК
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:51
    мне кажется это раньше не афишировалось и считалось достаточно закрытой информацией.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты