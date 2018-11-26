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В МИД России вызовут временного поверенного в делах Украины

12:39, 26.11.2018
В МИД России вызовут временного поверенного в делах Украины
Фото: mid.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сегодня в ведомство будет вызван временный поверенный в делах Украины Руслан Нимчинский.

Поводом для этого Захарова назвала «агрессивные и провокационные действия украинской стороны».

«Речь идет не просто о несоблюдении Украиной правовых норм, а о спланированной провокации и агрессивных действиях. Как мы понимаем, эта провокация и весь комплекс провокационных действий готовились заранее» — заявила представитель МИД РФ в эфире телеканала «Россия 24».

Накануне крымское пограничное управление ФСБ сообщило, что три военных украинских корабля пересекли государственную границу России. ФСБ обстреляла украинские корабли, в результате пострадали три человека.

Украина отправила подкрепление к своим кораблям в Черном море и привела вооруженные силы в состояние полной боевой готовности. Кроме того, президент страны Петр Порошенко потребовал от России освободить задержанные украинские корабли и моряков.

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