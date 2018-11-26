Новости происшествий

13:02 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Следствие ищет пострадавших по делу о взятках в казанских вузах

12:31, 26.11.2018
Следствие ищет пострадавших по делу о взятках в казанских вузах
Фото: pixabay.com

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела по делу о взятках в казанских вузах.

Напомним, в посредничестве взяточничеству подозреваются Элеонора Хафизова, проректор Татарского института переподготовки кадров агробизнеса (ТИПКА), и Наталья Шигапова, завкабинетом на кафедре менеджмента и предпринимательской деятельности КНИТУ-КХТИ. Женщины пытались продать двум гражданам дипломы о высшем образовании.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, говорится в сообщении СУ СК РФ по Татарстану. Руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел Айрат Валеев проводит прием граждан, пострадавших от действий Хафизовой и Шигаповой.

По версии следствия, дамы предлагали за 500 тыс. и 300 тыс. рублей приобрести дипломы Казанского медуниверситета и КНИТУ-КХТИ без обучения в этих вузах. После передачи 800 тыс. в минувший четверг Шигапова была задержана и, согласившись участвовать в оперативном эксперименте, понесла деньги дальше. Так задержали и Хафизову.

Происшествия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты