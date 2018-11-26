Сегодня в Татарстане временами ожидается снег и до -6

В понедельник, 25 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода. Временами снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура воздуха днем от -1 до -6 градусов. В Казани днем ожидается от -2°С до -4°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -4°С до -7°С.