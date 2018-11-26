Индекс РТС упал ниже 1 100 пунктов из-за конфликта в Керченском проливе

Индекс РТС, один из основных российских фондовых индикаторов, утром в понедельник упал ниже отметки 1 100 пунктов под давлением распродаж, спровоцированных эскалацией политического конфликта между Россией и Украиной из-за событий в Керченском проливе.

Сильнее всего распродажи отразились на ПАО «Татнефть» (-1,8%), «Интер РАО» (-1,7%), ПАО «Полюс» (-1,6%), «НОВАТЭКа» (-1,5%), «Распадской» (-1,4%), «Аэрофлота» (-1,4%), «РусАла» (-1,1%), «РусГидро» (-1%), «АЛРОСА» (-1%), «Роснефти» (-0,9%), Сбербанка (-0,8%), пишет «Интерфакс».

Индекс РТС, один из основных российских фондовых индикаторов, упал до 1 099,79 пункта (-1,2%), индекс МосБиржи опустился до 2 322,08 пункта (-0,9%) — минимума с конца октября, рублевые цены большинства основных «фишек» на Московской бирже снизились в пределах 1,8%.

Накануне крымское пограничное управление ФСБ сообщило, что три военных украинских корабля пересекли государственную границу России и движутся по направлению к Керченскому проливу. Пресс-служба ФСБ назвала действия ВМС Украины провокацией. ФСБ обстреляла украинские корабли, в результате пострадали три человека.

После этого Керченский пролив закрыли для прохода гражданских судов, а Украина отправила подкрепление к своим кораблям в Черном море.

