Керченский пролив открыли для гражданских судов

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Керчь-Еникальский канал в Керченском проливе открыт для движения гражданских судов, первые из них уже следуют через пролив.



«Разрешение для движения судов по каналу дали около четырех утра», — приводит ТАСС слова гендиректора предприятия «Крымские морские порты» Алексея Волкова.

Отмечается, что «судоходство по Керчь-Еникальскому каналу возобновлено… в штатном режиме». По словам Волкова, суда уже пошли через пролив.

Накануне крымское пограничное управление ФСБ сообщило, что три военных украинских корабля пересекли государственную границу России и движутся по направлению к Керченскому проливу. Пресс-служба ФСБ назвала действия ВМС Украины провокацией. ФСБ обстреляла украинские корабли, в результате пострадали три человека.

После этого Керченский пролив закрыли для прохода гражданских судов, а Украина отправила подкрепление к своим кораблям в Черном море.