Высокоскоростная магистраль из Москвы в Екатеринбург пройдет через Уфу
Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва — Екатеринбург пройдет через Уфу. О включении региональной столицы в транспортный проект договорились врио главы Башкирии Радий Хабиров и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров.
Встреча проходила в Москве в рамках XII Международного форума «Транспорт России». По словам Хабирова, благодаря новой магистрали жители Башкирии смогут очень быстро доезжать до Москвы и Екатеринбурга.
Кроме того, сторонами была достигнута договоренность о создании рабочей группы по рассмотрению предложения о переносе железнодорожных грузоперевозок в обход Уфы.
«Мы предлагаем увести грузопоток в обход вокруг Уфы. Это даст нам возможность использовать существующие линии для более эффективных и удобных сервисов пригородного транспорта», — отметил глава республики.
Напомним, ранее Радий Хабиров встречался с руководителем Росавтодора Андреем Костюком, с которым также были рассмотрены транспортные вопросы в регионе.БизнесТранспортОбществоИнфраструктура Башкортостан
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