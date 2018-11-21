Высокоскоростная магистраль из Москвы в Екатеринбург пройдет через Уфу

Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва — Екатеринбург пройдет через Уфу. О включении региональной столицы в транспортный проект договорились врио главы Башкирии Радий Хабиров и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

Встреча проходила в Москве в рамках XII Международного форума «Транспорт России». По словам Хабирова, благодаря новой магистрали жители Башкирии смогут очень быстро доезжать до Москвы и Екатеринбурга.

Кроме того, сторонами была достигнута договоренность о создании рабочей группы по рассмотрению предложения о переносе железнодорожных грузоперевозок в обход Уфы.

«Мы предлагаем увести грузопоток в обход вокруг Уфы. Это даст нам возможность использовать существующие линии для более эффективных и удобных сервисов пригородного транспорта», — отметил глава республики.

Напомним, ранее Радий Хабиров встречался с руководителем Росавтодора Андреем Костюком, с которым также были рассмотрены транспортные вопросы в регионе.