В Самарской области ночью сгорела церковь
В Самарской области в селе Мусорка сгорела местная церковь. О происшествии сообщают очевидцы в соцсетях.
Инцидент произошел в ночь на 26 ноября. Как пишут пользователи, в церковь часто ездили паломники. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.
В настоящее время подробности происшествия устанавливаются.
Напомним, ранее во время пожара в женском монастыре в деревне Красная Горка Пермского края погиб священник.Происшествия
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