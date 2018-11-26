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Происшествия

В Самарской области ночью сгорела церковь

09:53, 26.11.2018

В Самарской области в селе Мусорка сгорела местная церковь. О происшествии сообщают очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел в ночь на 26 ноября. Как пишут пользователи, в церковь часто ездили паломники. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

В настоящее время подробности происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее во время пожара в женском монастыре в деревне Красная Горка Пермского края погиб священник.

Происшествия
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