В Самарской области ночью сгорела церковь

В Самарской области в селе Мусорка сгорела местная церковь. О происшествии сообщают очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел в ночь на 26 ноября. Как пишут пользователи, в церковь часто ездили паломники. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

В настоящее время подробности происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее во время пожара в женском монастыре в деревне Красная Горка Пермского края погиб священник.