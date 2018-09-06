Священник погиб на пожаре в женском монастыре в Пермском крае

Во время пожара в женском монастыре в деревне Красная Горка Пермского края погиб священник.

Инцидент случился вечером 5 сентября. По предварительной версии, возгорание произошло в трапезной, позже пламя перекинулось на хозяйственные постройки. Локализовать огонь сотрудники МЧС смогли в течение получаса. Во время пожара смертельные ожоги получил иеромонах Зосима. Спасти священника не удалось.

Храм и основные постройки монастыря удалось сохранить. Однако в результате пожара полностью сгорело здание благотворительной трапезной, рассказали в информационной службе Соликамской епархии.

На данный момент продолжаются работы по ликвидации последствий пожара. Причины возгорания уточняются.

Напомним, подозреваемый в поджоге церкви в Кондопоге планирует выучиться на сварщика и отработать 250 млн рублей.