Рэпера Хаски арестовали на 12 суток, оправдав по обвинению в организации несанкционированного собрания

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Первомайский районный суд Краснодара арестовал рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) на 12 суток по обвинению в мелком хулиганстве.

При этом суд не признал музыканта виновным в организации массового пребывания граждан в общественном месте, поскольку толпа не препятствовала проезду по улице. Составов преступления по этой статье суд не нашел.

На данный момент Хаски ждет рассмотрения в мировом суде третьего административного протокола — об отказе пройти медицинское освидетельствование, говорится в трансляции «Медиазоны».



Напомним, о задержании рэпера в Краснодаре стало известно накануне. По данным правозащитников, «претензии у правоохранительных органов возникли из-за того, что рэпер якобы стоял на крыше автомобиля и мог его повредить». Позже СМИ сообщили, что на Хаски завели уголовное дело.