Oxxxymiron, Баста и Noize MC дадут концерт в поддержку рэпера Хаски

Российские рэп-исполнители Оксимирон (Oxxxymiron, Мирон Федоров), Баста (Василий Вакуленко) и Noize MC (Иван Алексеев) 26 ноября проведут концерт в Москве в поддержку арестованного рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова).

Оксимирон отметил, что концерт будет называться «Я буду петь свою музыку».

«Творчество — это отражение реальности, иногда кривое, иногда правдивое, но никак не сама реальность. Его нельзя понимать буквально» — написал исполнитель на своей странице в Instagram.

Федоров также добавил, что в текстах Хаски «увидели пропаганду того, чего там нет».

Напомним, 21 ноября силовики сорвали концерт рэпера Хаски в Краснодаре. После того как он вместе со зрителями вышел из здания клуба и запрыгнул на машину, его задержали полицейские. 22 ноября Первомайский районный суд Краснодара арестовал Хаски на 12 суток по обвинению в мелком хулиганстве.

