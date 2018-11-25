Глава СП дал россиянам рекомендации по хранению сбережений

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в эфире телеканала «Россия 1»дал рекомендации россиянам по хранению сбережений.

По его словам, если сумма сбережений меньше 1-2 млн рублей, то ее следует оставить в российской валюте.

«Если у вас больше 1-2 млн рублей, то часть можно сохранять в долларах или евро. Я бы тогда все, что больше 1-2 млн, разделил на три части: рубли, доллары и евро. Это страхует немножко и от изменения курса, и в какой-то степени евро — это более стабильная валюта… Евро нам сейчас более логично, чем доллар», — цитирует Кудрина «РИА Новости».

Ранее стало известно, что треть россиян не имеет никаких накоплений. Только 66% опрошенных имеют сбережения, при этом треть откладывает деньги регулярно.