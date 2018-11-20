Visa: у трети россиян нет никаких сбережений

Треть россиян не имеет никаких накоплений. Только 66% опрошенных имеют сбережения, при этом треть откладывает деньги регулярно.



«Значительная часть населения по-прежнему тратит деньги весьма легкомысленно — у 34% опрошенных вообще нет сбережений, 21% россиян не ведут бюджет», — пишет «РИА Новости» со ссылкой на исследование Visa.

По данным исследования, 63% россиян хранят сбережения в рублях в безналичном виде, 45% хранят рубли в наличном виде. Почти половина опрошенных откладывает до 10% ежемесячного дохода.

Отмечается, что исследование проводилось в два этапа — в октябре 2017 и сентябре 2018 года — в 15 российских городах-миллионниках. Всего было опрошено 2412 респондентов в возрасте 18—60 лет.

Ранее сообщалось, что богатые россияне, владеющие не менее $1 млн в деньгах и ценных бумагах, держат в российских банках около трети своих средств.