В Калифорнии локализовали самый крупный пожар в истории

В американской Калифорним локализовали пожар Camp.

Он является самым разрушительным в истории штата, пишет «РИА Новости» со ссылкой на сайт Калифорнийского департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты (Cal Fire).

Пожар Camp на севере Калифорнии начался 8 ноября. На 21 ноября число погибших в Калифорнии составляло 81 человек. На данный момент их количество возросло до 85. Еще более тысячи человек остаются пропавшими без вести. В результате были разрушены около 14 тыс. домов, 528 коммерческих зданий и более четырех тысяч других строений. Ущерб от пожара может составить $7,5-10 млрд.