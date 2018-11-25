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Происшествия

В Калифорнии локализовали самый крупный пожар в истории

19:27, 25.11.2018
В Калифорнии локализовали самый крупный пожар в истории
Фото: pixabay.com

В американской Калифорним локализовали пожар Camp.

Он является самым разрушительным в истории штата, пишет «РИА Новости» со ссылкой на сайт Калифорнийского департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты (Cal Fire).

Пожар Camp на севере Калифорнии начался 8 ноября. На 21 ноября число погибших в Калифорнии составляло 81 человек. На данный момент их количество возросло до 85. Еще более тысячи человек остаются пропавшими без вести. В результате были разрушены около 14 тыс. домов, 528 коммерческих зданий и более четырех тысяч других строений. Ущерб от пожара может составить $7,5-10 млрд.

Происшествия
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