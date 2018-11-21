Число жертв пожаров в Калифорнии возросло до 81

Число погибших в результате природных пожаров в американском штате Калифорния возросло до 81 человека.

По данным The Associated Press, личности погибших устанавливаются при помощи анализа ДНК.

Более тысячи человек остаются пропавшими без вести.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Калифорния из-за лесных пожаров. В середине ноября сообщалось о 23 погибших.



Напомним, что в прошлом году на этой территории также наблюдалась сложная ситуация с лесными пожарами.