Глава Счетной палаты сообщил о возможном росте цен на бензин из-за повышения акцизов

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что повышение акцизов на бензин с 2019 года создает риски роста цен.

«Нужно очень аккуратно вести себя с акцизами на бензин. Повышение акцизов на бензин, конечно, создает новые риски», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1», его слова приводит ТАСС.

15 ноября стало известно, что Минэнерго, ФАС и нефтяники подписали окончательное соглашение о мерах по стабилизации и развитию рынка нефтепродуктов в РФ.

Напомним, правительство РФ с 1 января 2019 года решило повысить акцизы на бензин на 3,7 тыс. рублей на тонну и на дизтопливо — на 2,7 тыс. рублей.