Нефтяники, Минэнерго и ФАС подписали итоговое соглашение о ценах на бензин — СМИ

Минэнерго, ФАС и нефтяники подписали окончательное соглашение о мерах по стабилизации и развитию рынка нефтепродуктов в РФ.



Компании не будут повышать цену бензина на АЗС в январе 2019 года больше чем на 1,7%, чтобы компенсировать рост НДС на 2%, а далее рост стоимости топлива будет находиться в пределах средней по России инфляции, передает ТАСС со ссылкой на документ.

Согласно тексту, средняя оптовая цена бензина марки АИ-92 с 1 ноября 2018 года до 31 марта 2019 года должна составить по России не более 53,5 тыс. рублей на тонну, АИ-95 — не более 56,65 тыс. рублей на тонну, летнего дизельного топлива — не более 51,2 тыс. рублей на тонну. Зимний дизель в опте будет стоить не более чем на 2,4 тыс. рублей на тонну дороже.

Ранее эксперты сообщили, что решение правительства РФ заморозить цены на бензин может привести к дефициту топлива. Подробно — в материале «Реального времени».